تركيا وباكستان تبحثان آخر مستجدات كارثة السيول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، آخر مستجدات كارثة السيول في باكستان وأنشطة الإغاثة التركية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأحد بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد البيان أن أردوغان أبلغ شريف بأن تركيا تتابع عن كثب كفاح باكستان مع كارثة السيول، وأنها استنفرت إمكاناتها لتقديم الدعم اللازم بما يتماشى مع علاقات الأخوة بين البلدين.

وقال أردوغان إن الشعب التركي يقف أيضًا إلى جانب أشقائه الباكستانيين.

وأوضح أن أنقرة ستواصل القيام ما بوسعها لتضميد جراح باكستان على خلفية الكارثة.

بدوره أعرب شريف عن شكره للدولة التركية وشعبها على الدعم المقدم لبلاده.

ومنذ أن اجتاحت الفيضانات مساحات واسعة في باكستان خلال يونيو/ حزيران الماضي، أرسلت أنقرة ما لا يقل عن 12 طائرة و4 قطارات وعشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى متضرري الفيضانات، بسبب بيانات رسمية تركية.

وتسببت الفيضانات الكارثية في مقتل 1391 شخصا منذ 14 يونيو الماضي، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان.