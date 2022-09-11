رئيس الوزراء اليوناني: دائما منفتحون على الحوار مع أنقرة

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا في أي وقت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش معرض سلانيك الدولي، حيث قيّم أداء حكومته اقتصاديا العام السابق وكشف الخطة الاقتصادية المستقبلية.

وادعى ميتسوتاكيس أن تركيا صعّدت التوتر مع بلاده مع دخولها فترة الانتخابات وحاولت إظهار اليونان على أنها تقوم بأعمال عدائية.

وتابع قائلا: "لا يوجد أحد في الخارج يعتقد أن الجزر اليونانية تشكل خطرا على تركيا، خاصة عندما يشكك الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) في سيادة اليونان على الجزر، على العكس تماما، هناك الكثير ممن يعتقدون أن تركيا تشكل خطرا على جزرنا".

وأضاف أن اليونان ستستمر في التمسك بالتحالفات التي أقامتها وتعزيز قواتها المسلحة، مبينا أن أثينا تريد دائما أن تكون قنوات الاتصال مع أنقرة مفتوحة.

وأردف قائلا: "أنا لم أغلق باب الحوار مع الرئيس أردوغان، أنا منفتح دائمًا للقاء أردوغان وأعتقد أنه ستتاح لنا الفرصة للقاء مرة أخرى".

وأشار إلى احتمال دعوة تركيا لحضور اجتماع "المجموعة السياسية الأوروبية" الذي سيعقد في براغ في أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدا أنه لن يعارض هذه الدعوة.

وأعرب عن اعتقاده بعدم وقوع صراع مسلح بين بلاده وتركيا، مضيفا: "أنقرة تدرك قوتنا الرادعة" على حد قوله.