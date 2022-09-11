رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن يشيد بمواقف تركيا الداعمة لبلده

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، اليوم الأحد، بمواقف تركيا الداعمة لبلاده، ومساهماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في العاصمة السعودية الرياض للسفير التركي لدى اليمن مصطفى بولات، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشاد العليمي بالمواقف التركية الداعمة للشرعية في اليمن، وجهود إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

ووفق الوكالة الرسمية، فقد استعرض السفير التركي مجالات الدعم الحالية والمستقبلية خاصة في قطاعات التعليم والأشغال وبناء القدرات، والمساعدات الإنسانية الضرورية للشعب اليمني".

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وبات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.