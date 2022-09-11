وزارة الدفاع التركية تعلن استشهاد جنديين شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استشهاد جنديين وإصابة 4 آخرين في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي PKK" شمالي العراق.

وأفادت الوزارة في بيان، أن الاشتباكات وقعت أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية "المخلب - القفل"، مشيرة إلى أن الجنود المصابين نُقلوا على الفور إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وأعربت الوزارة عن حزنها العميق لاستشهاد الجنديين داعية لهما بالرحمة.

وقدمت الوزارة تعازيها لأسرة الشهيدين والقوات المسلحة التركية والشعب، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

ولفتت في ختام البيان إلى تواصل العمليات في المنطقة.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.