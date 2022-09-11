49 ألف طالب سوري يبدأون العام الدراسي بمنطقة عملية "نبع السلام"

بدأ ما يقرب من 49 ألف طالب، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد 2022-2023 في مدينتي تل أبيض ورأس العين الواقعتين ضمن منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا، والتي تم تطهيرها من تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي عام 2019.

من جهته قال مقرئ حاج إمام، مدير التعليم في مدينة تل أبيض، إن قرابة 49 ألف طالب باشروا العام الدراسي الجديد في 485 مدرسة في مدينتي تل أبيض ورأس العين.

وأضاف أن منطقة عملية "نبع السلام"، شهدت منذ عام 2019 ترميم وإصلاح 90 مدرسة، فيما تتواصل أعمال الترميم في 11 مدرسة أخرى، موضحاً أن المدارس التي تم الانتهاء من عمليات الترميم والإصلاح فيها، تتيح أجواء تعليمية مريحة أكثر للطلاب.

من جهتها أعربت دعاء الجابر، طالبة الصف الرابع الإبتدائي، عن سعادتها بلقاء زملائها في المدرسة بعد انتهاء عطلة الصيف.

ولفتت الطالبة السورية أنها تحلم بأن تكون طبيبة مستقبلاً.

وتمكنت تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من إرهابيي "واي بي جي"، ذراع تنظيم "بي كي كي" في سوريا، خلال عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.