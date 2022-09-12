تحييد 3 إرهابيين بينهم قيادي شمالي العراق

قالت مصادر أمنية تركية إن الاستخبارات تمكنت، الاثنين، من تحييد 3 إرهابيين بينهم قيادي من تنظيم "بي كي كي" في منطقة أربيل/ هليفان شمالي العراق.

وأضاف المصادر، للأناضول، أن عناصر الاستخبارات تلقت معلومات حول وجود مجموعة إرهابيين بينهم قيادي ما يسمى فريق الاغتيالات بالتنظيم الإرهابي "وداد أكساتش" الملقب بـ"شاهان"، ووضعتهم تحت المراقبة.

وأشارت إلى تنفيذ عناصر الاستخبارات عملية ضدهم أسفرت عن تحييد "أكساتش" وإرهابيين اثنين آخرين.

يشار أن "أكساتش" فرّ عام 2015 من تركيا، بعد كشف السلطات الأمنية أنشطته غير الشرعية ضمن صفوف البنية الشبابية لـ"بي كي كي" الإرهابي، ومارس أنشطة مسلحة ضمن صفوف التنظيم وتلقى تدريبات خاصة حول الاغتيالات والمتفجرات.

وفي 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت مصادر أمنية تركية تحييد قيادي بارز لدى تنظيم "بي كي كي (PKK)" الإرهابي ويدعى "بدرخان آبي"، واسمه الحركي "داراو غيفدا"، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية.

و"بي كي كي" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بعمليات متواصلة لمكافحته رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.