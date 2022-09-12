تشاوش أوغلو: اليونان ستتحمل عواقب إقدامها على أي مغامرة لحساب آخرين

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن اليونان تواصل اختلاق المشاكل وأنها ستتحمل عواقب إقدامها على أي مغامرة لحساب آخرين.

جاء ذلك في كلمة له في فعالية بالعاصمة أنقرة، الاثنين، تطرق خلالها إلى موقف اليونان ضد تركيا في الفترة الأخيرة.

وأضاف تشاوش أوغلو:"بينما نحاول احترام حقوق الجيران على جانبي بحر إيجة، لا يزال اليونانيون يواصلون اختلاق المشاكل".

وخاطب اليونان قائلاً: "إذا أقدمتم على مغامرة لحساب آخرين، فإنكم ستواجهون العواقب كما حصل بالماضي، وهذا تحذير لجارتنا".

وأردف:" لذلك على الجميع أن يتحلى بالتعقل، ونقول لليونان بالخصوص، لا تكونوا بيدقاً للآخرين"، داعياً اليونان إلى عدم الاستمرار باستفزازاتها لأن عداء تركيا خطير.

وتأتي تصريحات تشاوش أوغلو بعد يوم من تقديم أنقرة احتجاجا على استهداف وحدات من خفر السواحل اليوناني سفينة تجارية أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة جزيرة "بوزجا أدا" بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.

وفي 23 أغسطس/ آب الماضي تعرضت مقاتلات تركية للتحرش من جانب منظومة الدفاع الجوي "إس 300" تابعة لليونان، منصوبة في جزيرة كريت، أثناء قيامها بمهام في بحر إيجة وشرقي المتوسط، وفق إعلان لوزارة الدفاع التركية.