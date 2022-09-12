تشاوش أوغلو يبحث مع المنسق الأممي تنفيذ اتفاقية إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاثنين، مع أمير محمود عبدالله المنسق الأممي لمبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، وبحثا تنفيذ اتفاقية إسطنبول.

وأوضح تشاوش أوغلو، في تغريدة على تويتر، أنه بحث مع عبدالله تنفيذ اتفاقية إسطنبول التي أتاحت الإمكانية لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين السوداني أمير محمود عبدالله، منسقاً للأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود.

وفي 22 يوليو/ تموز شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، شرق أوروبا، إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.