وزارة الدفاع التركية: ارتفاع عدد شهداء الجيش شمالي العراق إلى 4

ارتفع عدد شهداء الجيش شمالي العراق إلى 4، بعد وفاة أحد الجرحى متأثرا بإصابته في اشتباكات مع تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن اشتباكات وقعت أمس الأحد أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية "المخلب-القفل"، شمالي العراق، ما أدى إلى استشهاد 3 جنود وإصابة آخرين نُقلوا إثر ذلك إلى المستشفى.

وأوضحت أن جندياً آخر من المصابين توفي لاحقاً في المستشفى متأثراً بإصابته لترتفع حصيلة الشهداء إلى 4.

وقدمت الوزارة تعازيها لأسرة الشهداء والقوات المسلحة التركية والشعب، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

ولفتت في ختام البيان إلى تواصل العمليات في المنطقة.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.