تركيا تعلن تحييد 371 إرهابياً وتطهير أكثر من 400 مغارة شمالي العراق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 371 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي PKK" وتطهير أكثر من 400 مغارة ومخبأ لهم، في عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق، منذ انطلاقها في نيسان/ أبريل الماضي.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الاثنين، لدى وصوله مقر حزب العدالة والتنمية، في أنقرة، قبيل اجتماع حزبي.

ورداً على سؤال حول استشهاد 4 عسكريين في اشتباكات مع الإرهابيين، الأحد، ترحم الوزير أقار على الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن استراتيجية "القضاء على الإرهاب في منبعه" متواصلة بكل حزم.

وبين أقار أنه تم تدمير أكثر من ألفي لغم وعبوة ناسفة، خلال العملية.

ولفت إلى أن قوات الكوماندوز التركية تمكنت صباح اليوم من الوصول إلى مغارتين يستخدمهما الإرهابيون مستودعا للأسلحة، مشيراً إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في المغارتين.

وأمس الاثنين، أعلنت مصادر أمنية تركية أن الاستخبارات تمكنت من تحييد 3 إرهابيين بينهم قيادي من تنظيم "بي كي كي" في منطقة أربيل/ هليفان شمالي العراق.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.