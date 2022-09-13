بـ 1350 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول الأول أوروبياً في كثافة الرحلات

حل مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول بين مطارات أوروبا على صعيد عدد الرحلات اليومية بين 5 و11 سبتمبر/أيلول الحالي.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL) للفترة بين 5 و11 سبتمبر، تصدر مطار إسطنبول المطارات الأوروبية في عدد الرحلات اليومية بواقع 1351 رحلة.

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للطيران المدني في تركيا اليوم الثلاثاء، بأن مطار إسطنبول يواصل صدارته للمطارات الخمس الأكثر ازدحاماً في أوروبا، كونه أظهر أداءً تجاوز الذي كان عليه عام 2019 قبل وباء كورونا.

وحل في المركز الثاني مطار شيفول بأمستردام، بعد مطار إسطنبول في مجال كثافة الرحلات بـ1320 رحلة يوميا، تلاه مطار شارل ديغول في باريس، بـ1260.

وفي يوليو الماضي أيضاً، اختارت مجلة "ترافل آند ليجور" الأمريكية السياحية، مطار إسطنبول كثاني أفضل مطار دولي، بعد مطار "تشانغي" السنغافوري.

وتجاوز عدد المسافرين في مطاري إسطنبول وصبيحة غوكتشن الدوليين في مدينة إسطنبول التركية 60 مليوناً خلال أول 8 أشهر من العام الجاري.

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن مطار إسطنبول حلّ بين أكثر 5 مطارات ازدحاماً في العالم.



ومنذ افتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرحلة الأولى من المطار في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حصد العديد من الجوائز العالمية، وتقدر المساحة التي بني عليها بنحو 76.5 مليون متر مربع.



ويهدف مطار إسطنبول الجديد لتحويل المدينة إلى محطة رئيسية على خريطة الطيران العالمي، بفضل موقعه الجغرافي المميز ومحطاته الكبيرة ومدرجاته المستقلة، ومرافقه العامة التي توفر أجود الخدمات في القطاع.