تركيا تشيد بإعلان جبهة تحرير تيغراي وقف إطلاق النار

رحبت تركيا بإعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإثيوبية استعدادها للالتزام بوقف فوري لإطلاق النار وحل النزاع سلميًا مع الحكومة المركزية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش في بيان، الاثنين.

وأوضح بيلغيتش أن تركيا تدعو دائما إلى الحوار وتبدي استعدادها لتقديم كل أنواع الدعم في هذا السياق، لضمان إنهاء العنف في إثيوبيا بشكل دائم.

والأحد، أعلنت جبهة تحرير تيغراي، في بيان التزامها بوقف فوري ومتفق عليه لإطلاق النار، مؤكدة "عدم إمكانية حل النزاع إلا بالحوار".

وأبدت الجبهة استعدادها للانخراط في عملية سلام جدية برعاية الاتحاد الإفريقي.

وبدأ الصراع بإقليم تيغراي شمالي إثيوبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد القوات الفدرالية إلى الإقليم للسيطرة على السلطات المحلية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش.

وأسفر الصراع عن مقتل آلاف الأشخاص في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا.