تركيا تواصل إغاثة متضرري فيضانات باكستان

أعلنت ولاية ديار بكر التركية علي إحسان صو، إرسال 12 شاحنة محملة بالمواد الغذائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات في باكستان.

وأعدت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في ديار بكر، 12 ألفا و923 طردا غذائيا، بتنسيق من الولاية ومساهمة من البلديات والمنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية والمتبرعين.

وأوضح الوالي في مراسم انطلاق الشاحنات اليوم الثلاثاء، أنهم أعدوا المساعدات الإغاثية بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار أن مئات الأشخاص فقدوا حياتهم وتضرر الآلاف جراء كارثة الفيضانات.

وقال:" نرسل اليوم 12 ألفا و923 طردا من المواد إغاثية لباكستان الصديقة، إذ أننا نقف دائما إلى جانب الضحايا والمظلومين، ونمد لهم يد العون".

وتسببت الفيضانات الكارثية في مقتل 1391 شخصا منذ 14 يونيو/ حزيران الماضي، وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بباكستان.