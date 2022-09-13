نائب الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تقف دائما إلى جانب أذربيجان

شدد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، على وقوف بلاده بشكل دائم إلى جانب أذربيجان.

وأعرب أوقطاي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف، عن أسفه لاستئناف الاشتباكات مع أرمينيا، مؤكدا تضامن أنقرة مع باكو في جميع الأوقات.

من جانبه شكر رئيس الوزراء الأذربيجاني، تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، وشعبها على تضامنهم ودعمهم المستمر لبلاده.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت، في بيان، إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.