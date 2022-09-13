وزارة الدفاع التركية تعزي في استشهاد 50 عسكريا أذربيجانيا

قدمت وزارة الدفاع التركية تعازيها في استشهاد 50 عسكريا أذربيجانيا خلال الاشتباكات الحدودية التي اندلعت بسبب استفزازات أرمينية.

وقالت في رسالة نشرتها على تويتر: "نقدم تعازينا للشعب الأذربيجاني الشقيق في استشهاد جنودنا الأبطال في الجيش الأذربيجاني إثر الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وتابعت: "يجب على أرمينيا أن تتخلى تماما عن موقفها الاستفزازي والعدواني المستمر منذ سنوات، وأن تتخذ من يد السلام الممتدة إليها فرصة".

وشددت الوزارة على أن تركيا كانت وستظل واقفة إلى جانب أذربيجان الشقيقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استشهاد 50 عسكريا في الاشتباكات الحدودية التي اندلعت إثر استفزازات أرمينية.

وأمس الاثنين، أعلنت الوزارة اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت، في بيان، إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.