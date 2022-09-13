وزير الدفاع التركي: ماليزيا شريكة هامة لتركيا في جنوب شرق آسيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن ماليزيا شريكة هامة لتركيا في جنوب شرق آسيا، مؤكداً حرص أنقرة على الارتقاء بالعلاقات مع ماليزيا إلى أعلى مستوى.

وهنأ أقار ماليزيا في الذكرى الـ 65 لاستقلالها، خلال مشاركته، الاثنين، في حفل استقبال نظمته سفارتها في أنقرة، بمناسبة يومها الوطني.

ولفت إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين تركيا وماليزيا بفضل التعاون في مجالات عديدة، مشيراً إلى أن التعاون على صعيد الصناعات الدفاعية يلعب دوراً هاماً في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد أقار استعداد أنقرة من أجل تعاون متقدم بين القوات المسلحة التركية والماليزية، للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأردف: "سنواصل فعل كل ما يلزم من أجل الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وماليزيا إلى أعلى مستوى".