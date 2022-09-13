وزير الدفاع التركي يدعو اليونان لاستخلاص الدروس من التاريخ

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن اليونان تواصل زيادة التوتر عبر بعض الإجراءات والخطابات الاستفزازية، رغم النوايا الحسنة التي تبديها تركيا، داعياً إياها إلى عدم الانجرار وراء تحريض الدول الأخرى وتكرار أخطاء الماضي.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، الاثنين، حول الاستفزازات اليونانية التي تزايدت في الآونة الأخيرة ضد تركيا.

وقال أقار مخاطبا اليونانيين: "استخلصوا دروسا من التاريخ ولا تخوضوا مغامرات جديدة، رأيتم في التاريخ أن هذه الاستفزازات ليست لصالحكم. لا تكرروا الشيء نفسه".

وأكد أن تركيا تواصل مساعيها لحل كافة الخلافات مع اليونان بالطرق السلمية والدبلوماسية وتتعامل مع تصرفات أثينا بصبر.

ولفت إلى أن اليونان تحاول حشد جهات دولية ضد تركيا بالأكاذيب والافتراءات، وتسعى لاستغلال أي حدث من أجل تحقيق مصالحها.

ووصف أقار تتبع اليونان للمقاتلات التركية عبر منظومة الدفاع الجوية الروسية "إس-300"، بالعمل العدائي الذي يتعارض مع مبدأ حسن الجوار وروح التحالف في الناتو.