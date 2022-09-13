7 سفن حبوب جديدة تغادر أوكرانيا

غادرت 7 سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاق إسطنبول، وفقا لوزارة الدفاع التركية.

وأفادت الوزارة في بيان، أن 7 سفن غادرت موانئ أوكرانيا صباح اليوم، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول وجهاتها.

وبفضل توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" التي جرت بوساطة تركيا والأمم المتحدة بين روسيا وأوكرانيا، استؤنف تصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، بعد توقف 5 أشهر بسبب الهجوم العسكري الروسي الذي بدأ 24 فبراير.

وينص الاتفاق على تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.