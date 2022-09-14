أردوغان في أوزبكستان الخميس للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غداً الخميس إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، تلبية لدعوة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف.

ومن المقرر أن يعقد أردوغان على هامش القمة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه.

ومن أبرز الزعماء الذي سيلتقيهم أردوغان نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

كما ومن المتوقع أن يتناول مع بوتين اتفاقية إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية وملفات إقليمية أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين.

وتستعد مدينة سمرقند عاصمة أوزبكستان التاريخية، لاستضافة القمة يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الجاري، بحضور رؤساء دول ومراقبين.

وتعد تركيا "شريكاً في الحوار" ضمن منظمة شنغهاي للتعاون.