أردوغان يلتقي بوتين في أوزبكستان غداً والأولوية للمباحثات الاقتصادية

سيكون الاقتصاد في مقدمة المواضيع التي سيبحثها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في لقائهما في أوزبكستان منتصف الشهر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات لمستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، حول مشاركة بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، المقررة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري في مدينة سمرقند الأوزبكية.

ولفت أوشاكوف إلى أن بوتين سيلتقي الرئيس أردوغان، على هامش القمة.

وأشار إلى أن الزعيمين على تواصل مستمر بما في ذلك الاتصالات الهاتفية، وأن هناك مواضيع عدة تلعب فيها تركيا دورا إيجابيا للغاية، مثل شحن الحبوب الأوكرانية.

وأكد أنه سيتم التشاور في العديد من المواضيع خلال اللقاء، وأن قسما كبيرا من المحادثات في سمرقند سيتركز حول مواضيع اقتصادية، استكمالا للاتفاقيات المبرمة في سوتشي في 5 يوليو/ تموز المنصرم.

وتستعد مدينة سمرقند العاصمة التاريخية لأوزبكستان، لاستضافة قمة منظمة شنغهاي للتعاون، يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، بحضور رؤساء دول ومراقبين.

وتركيا "شريك في الحوار" ضمن منظمة شنغهاي للتعاون، ومن المرتقب مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان في القمة.