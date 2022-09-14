بعملية نوعية.. الاستخبارات التركية تجلب إرهابيين اثنين من بي كي كي من شمالي العراق

نجحت الاستخبارات التركية في جلب إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي" في عملية نفذتها في معسكر "مخمور" التابع للتنظيم شمالي العراق.

وعلمت الأناضول من مصادر أمنية، الأربعاء، أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على الإرهابي خطيب غوناي الملقب "شاهان/ جيهان" والإرهابية آية أحمد الملقبة "تكوشين قامشلي/ جيفان"، في عملية في أحد أبرز معاقل "بي كي كي" شمالي العراق، وأحضرتهما إلى تركيا.

وأوضحت المصادر أن غوناي عبر الأراضي الإيرانية بطريقة غير قانونية في سبتمبر/ أيلول 2019، ومنها انتقل إلى مخيم "مخمور" شمالي العراق لينخرط في صفوف "بي كي كي" ويتلقى التدريبات، قبل تعيينه لاحقاً قائدا لوحدة قتالية داخل التنظيم.

أما آية أحمد (تحمل الجنسية السورية) فقد انخرطت عام 2015 في صفوف تنظيم "واي بي جي/ بي واي جي/ بي كي كي" الإرهابي على الأراضي السورية، لتنتقل لاحقاً إلى العراق وتتلقى تدريبات في منطقة "غارا"، ثم التحقت بمخيم مخمور عام 2018.