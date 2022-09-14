تركيا تقدم دعماً بقيمة 8.2 مليار دولار من فواتير الغاز الطبيعي في 6 أشهر

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز أن مبلغ الدعم الذي قدمته تركيا لفواتير الغاز الطبيعي وصل إلى 8.2 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، في مسعى الحكومة لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة العالمي.

وقال الوزير: " ساهمنا بحوالي 1800-2000 ليرة تركية للشخص الواحد" في هذه الفترة.

وفي إشارة إلى أن تركيا استخدمت ما يقرب من 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي، أكد دونماز أن هذه الكميات تم توفيرها من مصادر مستوردة، موضحاً أن الطاقة تتصدر جدول الأعمال في جميع أنحاء العالم، وأشار إلى أنه لا توجد حالياً مشكلة في إمداد البلاد بالطاقة ولكن ارتفاع الأسعار العالمية وصل حداً غير مسبوق.

وقال: "أنا أعمل في هذا القطاع منذ 25-30 عاماً وأتابع الأسعار والأسواق عن كثب. لا أتذكر مثل هذه الزيادة".

تجدر الإشارة إلى أن سعر 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي كان قبل عامين 150 دولاراً، وهو الآن بحوالي 2500 دولار. بينما انخفضت أسعار برميل النفط إلى ما دون 50 دولاراً خلال فترة الوباء، وارتفعت إلى 140 دولاراً بعد ذلك بفترة، وتتراوح الأسعار حالياً بين 90-100 دولار.

وأوضح الوزير أنهم حاولوا منذ اليوم الأول عدم عكس هذه الزيادات في الأسعار على المواطنين، لافتاً إلى أن حجم الإعانات التي قدمتها الدولة للكهرباء والغاز الطبيعي العام الماضي بلغ 100 مليار ليرة تركية. كما بلغ الدعم هذا العام في الأشهر الستة الأولى 150 مليار ليرة تركية للغاز الطبيعي فقط، وأكد أن الدعم "سوف يستمر بنفس الطريقة".

ومن المتوقع أيضاً أن يصل مخزون الغاز الطبيعي تحت الأرض في تركيا إلى طاقته الكاملة بحلول نهاية الشهر. إذ بلغ الحجم في المنشآت تحت الأرض 5.6 مليار متر مكعب أي حوالي 10% من استهلاك الغاز السنوي في تركيا.

وفي محاولة لتنويع مصادر الطاقة، قال مسؤولون إن تركيا حصلت على إمدادات كافية لمواكبة الطلب حيث تستورد البلاد الغاز الطبيعي من إيران وأذربيجان وروسيا عبر خطوط الأنابيب، وتشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر ونيجيريا والنرويج والجزائر والولايات المتحدة.

كما تستعد البلاد لاستخدام الغاز الطبيعي الخاص بها الذي اكتشفته في البحر الأسود في الربع الأول من عام 2023.

يذكر أن استهلاك تركيا السنوي من الغاز ارتفع من 48 مليار متر مكعب عام 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليار متر مكعب عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 62 - 63 مليار متر مكعب هذا العام، وفقاً للأرقام الرسمية.

ويراقب المستثمرون كيف ستعيد عقوبات الاتحاد الأوروبي وسقوف الأسعار الأخيرة على صادرات النفط الروسية، تشكيل خريطة العرض والتأثير على الجغرافيا السياسية.

وتماشيا مع حزمة العقوبات السادسة، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز، على خفض واردات النفط الروسية بنسبة 90% بحلول نهاية العام.

وتشمل الخطة أيضاً الإلغاء التدريجي لإمدادات النفط الخام الروسي بحلول الخامس من ديسمبر/كانون الأول، وإلغاء توريد المنتجات المكررة بحلول الخامس من فبراير/شباط.

وتبع خطة الاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي جزئياً، تحرك الكتلة الأخير في تحديد سقف لأسعار تصدير النفط الخام الروسي. لكن روسيا ردت بإغلاق خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي الذي يمد أوروبا بالغاز "بسبب مشكلة فنية".

وسيراقب المستثمرون أحدث بيانات العرض والطلب التي ستنشرها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ووكالة الطاقة الدولية، يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي.