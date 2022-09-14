تشاوش أوغلو: جهود تركيا الدبلوماسية تحظى بتقدير الجميع

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، على أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها أنقرة خلال السنوات الأخيرة، تحظى بترحيب وتقدير الجميع.

وفي لقائه المراسلين الدبلوماسيين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، أوضح تشاوش أن من أبرز النجاحات التي حققتها تركيا على الصعيد الدبلوماسي في الآونة الأخيرة، كان دورها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن الذين كانوا ينتقدون سياسات تركيا الخارجية قبل فترة، باتوا يشيدون بدور تركيا في حل العديد من الأزمات في دول المنطقة.

وتابع في هذا السياق قائلا: "الذين كانوا ينتقدون وجود تركيا في ليبيا، يثنون اليوم على الدور الفعال الذي تلعبه أنقرة في هذا البلد، وبدأوا يقولون إن تركيا ضامنة للأمن والاستقرار هناك".

وشدد على أن العلاقات الدولية تتغير باستمرار، وأن السياسة الخارجية التركية تتكيّف باستمرار مع الظروف المتغيرة بما يتماشى مع مصالحها القومية.

وأشار أن تركيا تحاول بناء علاقات جيدة مع كافة الأطراف الليبية، مشيرا إلى عزم وفد برلماني تركي زيارة العاصمة طرابلس وشرق البلاد.

وأكد تشاوش أوغلو أن الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن تركيا مفتاح الطريق المؤدي إلى السلام في المنطقة.

فيما قال إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التواصل مع جميع الأطراف والمكونات الموجودة على البوسنة والهرسك.

كما تطرق إلى الصراع الأذربيجاني الأرميني قائلا: "على أرمينيا التخلي عن استفزازاتها إذا كانت تريد إحلال سلام واستقرار دائمين في المنطقة".

وأوضح أن الاشتباكات الأخيرة التي جرت بين قوات البلدين، تؤكد للجميع مدى هشاشة الوضع في تلك المنطقة.