توركسات وأفانتي توقعان اتفاقية لتغطية فضائية عالمية

أعلنت شركة "توركسات" التركية عن اكتمال إجراءات اتفاقية تعاون مدتها خمس سنين مع مجموعة "أفانتي كوميونيكيشنز" المشغل الرائد العالمي للأقمار الصناعية.

وأفاد بيان صادر عن الشركة التركية، اليوم الأربعاء، أنه بموجب الاتفاق، سيتم تزويد عملاء توركسات وأفانتي بتغطية شاملة ومستمرة عبر الأقمار الصناعية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والمناطق التي تكون فيها البنية التحتية الأرضية محدودة.

وقال المدير العام لتوركسات حسن حسين أرتوق: "نثق أن توركسات وأفانتي يكملان بعضهما من ناحية التغطية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث نرى زيادة كبيرة في احتياجات الاتصال فيها".

بدوره، أوضح المسؤول التنفيذي في أفانتي كيلي وايتهيل، أن الشركتين وحدتا قواهما من أجل تقديم تغطية واسعة لعملائهما بصفتهما مشغلين إقليميين قويين، وذلك نظرا للتغير السريع في صناعة الأقمار الصناعية.

وتعد شركة توركسات، من أبرز الشركات المشغلة للأقمار في العالم، وتشارك شركات كبرى مهمة في تركيا، مثل "أسيلسان" و"روكتسان" و"توساش" في أعمال الفضاء ودعم تطوير تكنولوجيا الأقمار.

وتركيا واحدة من بين 30 دولة تمتلك أقمارا صناعية في الفضاء.