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مهندس أمريكي يعلن إسلامه بمدينة أضنة

وكالة الأناضول للأنباء
أضنة
نشر في 14.09.2022 15:31
آخر تحديث في 14.09.2022 15:40
مهندس أمريكي يعلن إسلامه بمدينة أضنة

شهد مسجد رمضان أوغلو في مدينة أضنة جنوبي تركيا، اليوم الأربعاء، إعلان المهندس الجيولوجي الأمريكي دافيد بنيامين إسلامه ونطقه للشهادتين.

وأفاد بيان صادر عن دار إفتاء أضنة أن بنيامين، 38 عاما، تقدم بطلب لدار الإفتاء بقضاء تشوقوروفا من أجل إشهار إسلامه.

وتعود أسباب إسلامه، إلى تأثره بطريقة معيشة المسلمين، رغم عدم اعتناقه أي دين سابقا.

وأكد بنيامين أن لديه العديد من الأصدقاء من أديان مختلفة، ولكنه تأثر بطريقة عيش أصدقائه المسلمين وارتباطهم ببعضهم، حسب قوله.

وأهدى مفتي أضنة محمد تاشتشي المهندس الأمريكي نسخة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية وكتبا أخرى.

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