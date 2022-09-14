وزارة الدفاع التركية تنشر صور مغارتي أسلحة لتنظيم "بي كي كي"

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، صوراً لمغارتين كان تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يستخدمهما مخزناً للأسلحة شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات التركية عثرت على المغارتين أثناء قيامها بتمشيط المنطقة في إطار عملية "المخلب-القفل".

وعثرت القوات التركية داخل المغارتين في منطقتي زاب وأفشين، على 359 سلاحاً خفيفاً ومئات الذخائر.

وأمس الثلاثاء، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن قوات الكوماندوز التركية تمكنت من الوصول إلى مغارتين يستخدمهما تنظيم "بي كي كي" الإرهابي مستودعاً للأسلحة، مشيراً إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر فيهما.

وأعلن أقار تحييد 371 إرهابياً من تنظيم "بي كي كي PKK" وتطهير أكثر من 400 مغارة ومخبأ لهم، في عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق، منذ انطلاقها في نيسان/ أبريل الماضي.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.