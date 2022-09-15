أردوغان يهنئ بالذكرى 104 لتحرير العاصمة الأذربيجانية باكو

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أذربيجان بمناسبة الذكرى 104 لتحرير العاصمة باكو من الاحتلال البلشفي.

وقال أردوغان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أهنئ بالذكرى السنوية لتحرير باكو، عاصمة أذربيجان الصديقة والشقيقة والجزء الذي لا يتجزأ منا".

وأضاف: "كما كنا في السابق، سنواصل الوقوف إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين في نضالهم العادل".

وتأتي تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد لقاء مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، في مدينة سمرقند الأوزبكية، على هامش مشاركته في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

يذكر أن نوري باشا قاد جيش القوقاز الإسلامي الذي أسسه هو وشقيقه أنور باشا، وزير الحربية العثماني، من أجل تحرير القوقاز من الاحتلال البلشفي، بناء على طلب تقدم به مسلمو أذربيجان وداغستان عام 1918.

وقدم مسلمو أذربيجان وداغستان دعماً كبيراً للجيش إبان دخوله جنوب القوقاز، وبادروا بشكل واسع النطاق للانضمام من أجل القتال في صفوفه ضد القوات البلشفية والعصابات الأرمنية.

واستطاع الجيش فرض سيطرته على مدن ومناطق استراتيجية مهمة، مثل كنجة وكويجاي وساليان وآقصو وكوردمير وشماخي، بعد أن فرض سيطرته على باكو عقب قتال عنيف.