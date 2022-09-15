الخطوط التركية تلغي رحلاتها إلى فرنسا غداً الجمعة

ألغت شركة الخطوط التركية، العديد من رحلاتها إلى فرنسا غدا الجمعة، بسبب إضراب مخطط له من قبل مراقبي حركة الملاحة الجوية الفرنسية.

وذكرت وكالات صحفية، نقلا عن مصادر في الخطوط التركية، أن مراقبي الحركة الجوية في فرنسا يستعدون لإضراب عمل بالبلاد الجمعة.

وفي هذا الإطار، أضافت المصادر أن العديد من شركات الطيران ألغت رحلاتها إلى فرنسا.

وأوضحت أن الخطوط التركية اضطرت لإلغاء رحلاتها من مطاري صبيحة غوكتشن وإسطنبول إلى مختلف المدن الفرنسية الجمعة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في فرنسا، الثلاثاء، أنها وجهت شركات الطيران لخفض رحلاتها للنصف يوم 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، بسبب إضراب مخطط له.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان: "ستتعطل الحركة الجوية بشدة في جميع أنحاء فرنسا" من صباح الجمعة إلى صباح السبت.

وتسببت الإضرابات في صناعة الطيران، بما في ذلك الطيارون ومراقبو الملاحة الجوية الذين يطالبون بتعديل رواتبهم بسبب زيادة تكاليف المعيشة وسط التضخم المرتفع، في حدوث اضطرابات شديدة في الملاحة الجوية الصيفية في أوروبا.