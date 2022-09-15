الرئيس التركي يتبادل الحديث مع رؤساء مشاركين بقمة شنغهاي في أوزبكستان

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أطراف الحديث مع زعماء بعض الدول خلال زيارة مجمع "المدينة الخالدة" المنشأة حديثاً بمدينة سمرقند الأوزبكية على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وخلال تجولهم، تبادل أردوغان أطراف الحديث مع عدد من نظرائه على رأسهم الرئيس الروسي بوتين والرؤساء؛ الإيراني إبراهيم رئيسي، والأذربيجاني إلهام علييف، والطاجيكي إمام علي رحمن، والبيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.

كما شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبيل هذه الجولة، في فعالية "غرس شتلات" رفقة رؤساء الدول المشاركين في القمة.

وأقيمت الفعالية عقب وصول أردوغان إلى مركز المؤتمرات في مدينة سمرقند التي تستضيف القمة يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفي وقت سابق الخميس، وصل الرئيس أردوغان إلى مدينة سمرقند للمشاركة ضيف شرف في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون.

ومن المنتظر أن يدلي أردوغان بخطاب في جلسة القمة غداً الجمعة، ويعقد سلسلة لقاءات ثنائية على هامشها.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون التي تأسست في يونيو/ حزيران 2001، ثماني دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان، و تركيا أصبحت "شريكا محاورا" في المنظمة اعتباراً من 2012، وتشارك في القمة على مستوى رئيسها للمرة الأولى.