الرئيس التركي يلتقي نظيره الأذربيجاني في سمرقند

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في مدينة سمرقند الأوزبكية، على هامش مشاركته في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وجرى لقاء أردوغان وعلييف بعيداً عن وسائل الإعلام.

ووصل الرئيس أردوغان، في وقت سابق الخميس، إلى مدينة سمرقند للمشاركة ضيف شرف في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون.

ويرافق الرئيس أردوغان، عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والطاقة فاتح دونماز، والمالية نور الدين نباتي، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة محمد موش، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

يُذكر أن تركيا أصبحت "شريكا محاورا" في المنظمة اعتبارا من 2012، وتشارك في القمة على مستوى رئيس البلاد للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن يدلي أردوغان بخطاب في جلسة القمة غداً الجمعة، ويعقد سلسلة لقاءات ثنائية على هامشها، أبرزها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.