تركيا تعلن شحن أكثر من 3 ملايين طن حبوب أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أنه تم شحن 3 ملايين و250 ألف طن من الحبوب الأوكرانية منذ إبرام اتفاقية إسطنبول مطلع أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أن أول سفينة حبوب غادرت أول أغسطس موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاقية الحبوب المبرمة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن شحن الحبوب يتواصل منذ 46 يوما، كما هو مخطط له، لافتة إلى شحن 3 ملايين و250 ألف طن من الحبوب منذ انطلاق عمليات الشحن.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.