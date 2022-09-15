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تركيا تكشف عن أول مركبة بحرية مسيرة محلية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 15.09.2022 16:28
آخر تحديث في 15.09.2022 16:46
مركبة بحرية مسلحة دون قائد الأناضول مركبة بحرية مسلحة دون قائد (الأناضول)

كشف رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية، إسماعيل دمير، عن أول مركبة بحرية مسلحة دون ربان تدخل أسطول البحرية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، الخميس، عن المنتج الجديد لصناعة الدفاع التركية.

وقال دمير: "بعد المسيرات الجوية التي أظهرت قدرتها على تغيير قواعد اللعبة في الميدان، تقدم تركيا أيضا مركباتها البحرية المسلحة غير المأهولة".

وأضاف أن "MARLIN SİDA (مارلين سيدا) أصبحت أول مركبة بحرية مسلحة غير مأهولة قادرة على خوض الحروب الإلكترونية في العالم".

وأشار إلى أن المركبة استوحت اسمها من سمكة مارلين التي تمتلك قدرة على الحركة بسرعة كبيرة في البحار المفتوحة.

ومن المقرر استخدام المركبة "مارلين سيدا" في عمليات الحرب البحرية بغرض الدفاع والهجوم في الشواطئ والبحار المفتوحة.

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