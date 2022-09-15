تركيا تواصل إرسال المساعدات إلى ضحايا الفيضانات في باكستان

تواصل إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في باكستان من ضحايا الفيضانات.

وشملت المساعدات مختلف المدن والمناطق في عموم باكستان، وتنوعت بين المواد الغذائية والمنظفات والخيم والأدوية.

وفي مدينة سيهون التابعة لإقليم السند، قدمت الوكالة التركية مئات الخيم لضحايا الفيضانات ممن يعانون حالياً من الحر الشديد، كما بنت مخيم في المنطقة التي باتت أشبه بالصحراء نتيجة الحر الشديد والرمال المتطايرة في الهواء.

من جانبه قال وقاص زاهد، ضابط القوات الجوية الباكستانية، إن الأخير يضم أكثر من 600 خيمة.

وأضاف زاهد المسؤول عن المخيم، أن "آفاد" قدمت لهم الخيم، ومياه الشرب، والمواد الغذائية، معربا عن شكره لتركيا حكومة وشعباً إزاء مدها يد العون لهم زمن الكوارث والأزمات.

وأمس الأربعاء، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي إلى 1481 قتيلا.

وعادة ما يؤدي موسم الرياح الموسمية في باكستان إلى هطل أمطار غزيرة، ولكن هذا العام كان الأسوأ منذ سنوات.

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، كشفت وزيرة شؤون المناخ في باكستان شيري رحمان أن "ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل" في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وأوضحت أن كل شيء "تحوّل إلى محيط واحد"، بسبب عدم وجود أرض جافة لسحب المياه إليها.