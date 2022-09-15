شنطوب: مولدوفا واحدة من أكثر الدول تضرراً من حرب روسيا على أوكرانيا

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن مولدوفا واحدة من أكثر الدول تضرراً من حرب روسيا على أوكرانيا، مبيناً أن الحرب تؤثر بشكل كبير على الهيكل الأمني الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء شنطوب، الخميس، نظيره المولدوفي إيغور غروسو، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة كيشيناو، استهلها بزيارة برلمان مولدوفا، ويلتقي خلالها لاحقاً رئيسة الوزراء ناتاليا جافريليتا، ومسؤولي غرفة التجارة والصناعة.

وأضاف شنطوب: "نولي أهمية لاستقرار وأمن مولدوفا التي نعتبرها جارة لنا، ونعتبر هذه الحرب انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي".

وأكد رئيس البرلمان التركي مواصلة بلاده دعم كل خطوة من شأنها أن تسهم في السلام والأمن والاستقرار الدولي.

من جهته تطرق غروسو إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن بلاده على دراية بدعم تركيا لجهود السلام والاستقرار، وما يقوم به الرئيس التركي أردوغان للبحث عن طريق مشترك لإيجاد حل.

وقال: "نتابع عن كثب جميع خطوات تركيا التي وجدت حلاً لنقل القمح والحبوب الأخرى من أوكرانيا إلى العالم".

وأشار إلى أزمة الطاقة التي أثرت على العالم نتيجة الحرب، مضيفاً: "نعلم الدور الذي لعبته تركيا في هذه المسألة وندرك كل جهودها لتجاوز الأزمة عبر التعاون".