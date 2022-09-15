مباحثات تركية أمريكية بشأن الاستقرار الإقليمي والعلاقات الثنائية

بحث نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مع وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولين كال، في العاصمة واشنطن، الاستقرار الإقليمي والعلاقات الثنائية.

يأتي ذلك خلال لقاءات يجريها أونال، الخميس، في واشنطن لبحث العلاقات بين البلدين وإجراء مشاورات في إطار "الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية، استهلها بلقاء وكيل وزارة الدفاع الأمريكية كولين كال.

و أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية دايفيد هيرندون، في بيان عقب اللقاء، إلى أن المسؤولين ناقشا العلاقات الثنائية والإقليمية.

وأوضح أن كال التقى أونال لبحث المصالح المشتركة في قضايا تطوير الاستقرار الإقليمي ومواصلة التعاون الدفاعي وتعزيز حلف شمال الأطلسي "الناتو".

واتفق الجانبين على أهمية الحوار لحل الخلافات الإقليمية.

وتوجه أونال، عقب ذلك، إلى وزارة الخارجية لإجراء مباحثات مع نظيرته الأمريكية ويندي شيرمان، ومستشارة الشؤون السياسية في الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، في إطار "الآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية".

يشار إلى أن الآلية الاستراتيجية المشتركة، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن على تشكيلها خلال اجتماعهما في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في العاصمة الإيطالية روما على هامش قمة العشرين.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، انعقد الاجتماع الأول في إطار هذه الآلية في العاصمة التركية أنقرة، في حين انعقد الاجتماع الأول على مستوى وزيري خارجية البلدين في نيويورك بتاريخ 16 مايو/ أيار الماضي.