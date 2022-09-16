أردوغان: هدفنا تأسيس حزام سلام في منطقتنا وخارجها عبر نهج دبلوماسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هدف بلاده هو تأسيس حزام سلام في المنطقة وخارجها عبر نهج دبلوماسي مبادر يولي أولوية للانسان وقيمه.

جاء ذلك في كلمة خلال قمة منظمة شنغهاي، في مدينة سمرقند، بأوزبكستان.

ولفت أردوغان أن بلاده تمثل جسراً بين الشرق والغرب، بسبب موقعها المتميز وإمكاناتها الفريدة، معرباً عن استعداد تركيا للتعاون في كافة المجالات ومنها الأمن والاقتصاد والطاقة والنقل والزراعة والسياحة.

وأوضح الرئيس التركي أن منظمة شنغهاي للتعاون تمثل نافذة لبلاده على آسيا.

وقال: "بصفتنا شريكا محاورا منذ 10 أعوام في منظمة شنغهاي للتعاون باتت المنظمة واحدة من نوافذنا المفتوحة على آسيا".

من ناحية أخرى لفت أردوغان إلى التحديات الماثلة أمام البشرية مثل تغير المناخ والأوبئة وأمن امدادات الغذاء والطاقة والإرهاب ومعاداة الأجانب والإسلام والعنصرية والهجرة غير النظامية والركود الاقتصادي وتعطل سلاسل التوريد.

وأكد أنه لا يمكن التغلب على هذه التحديات إلا عبر تعاون عالمي وتضافر للجهود من أجل حل المشاكل.

وأشار الرئيس التركي إلى انغلاق بعض الدول على نفسها وعدم الاصغاء لأصوات المظلومين، الأمر الذي برز بشكل جلي خلال جائحة كورونا.

ولفت إلى أن الجائحة أعادت التذكير بأن البشرية جمعاء في سفينة واحدة.

وأشار إلى أن منظمات دولية ودول متقدمة فشلت في الامتحان خلال الجائحة، وبعضها وصلت مرحلة الصراع على تأمين المستلزمات الطبية.

ونوه أن تركيا بدورها قدمت مساعدات إلى 161 دولة و12 منظمة دولية في إطار مكافحة كورونا، كما وضعت لقاحها المحلي "توركوفاك" في خدمة كافة المحتاجين.

من جهة أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى مواصلة تركيا استضافة أكثر من 4 ملايين مهجّر بينهم نحو 3.7 ملايين سوري يخضعون للحماية المؤقتة.

وأوضح أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث المساعدات الإنسانية نسبة إلى دخلها القومي، بحجم مساعدات يتجاوز 8 مليارات دولار.

وأعرب عن سعادته بحمل تركيا لقب الدولة الأكثر سخاء في العالم، عبر تخصيص نحو 1 بالمئة من إجمالي دخلها القومي للمساعدات الإنسانية.