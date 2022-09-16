أردوغان يشارك في مراسم استقبال القادة بقمة شنغهاي

استقبل الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، رؤساء الدول المراقبة والمدعوة بشكل خاص في قمة شنغهاي، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرت مراسم تحية القادة، الجمعة، في مجمع "المدينة الخالدة" في مدينة سمرقند الأوزبكية.

والتقط الرؤساء صورة جماعية عقب المراسم، ومن ثم انتقلوا لحضور الجلسة الموسعة في القمة.

وتستضيف سمرقند قمة شنغهاي يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحضور رؤساء دول ومراقبين.

وتضم المنظمة التي تأسست في يونيو/ حزيران 2001، ثماني دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وباكستان والهند وأوزبكستان، بينما نالت تركيا صفة "شريك في الحوار" ضمن المنظمة عام 2012.