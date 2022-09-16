أنقرة وواشنطن تجددان تعهدهما بدعم السلام والاستقرار العالمي

أعلنت وزارة الخارجية التركية الجمعة، أن أنقرة وواشنطن جددتا تعهدهما بدعم السلام والاستقرار العالمي، وتعزيز علاقات الشراكة الدفاعية القائمة.

جاء ذلك في بيان تركي أمريكي مشترك عقب انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات الثنائية في إطار الآلية الاستراتيجية بين البلدين في واشنطن، بحسب الخارجية التركية.

وأوضح البيان أن المشاورات جرت الخميس برئاسة وفدي البلدين، نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ونظيرته الأمريكية ويندي شيرمان، بحضور مستشارة الشؤون السياسية في الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند.

وجاء في البيان أن الوفدين أكدا على علاقات التعاون الوثيق بين البلدين الحليفين في الناتو، كما تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الاستراتيجية والعالمية.

وتناول الوفدان العلاقات الاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية العميقة التي تشكل أساس العلاقات التركية الأمريكية.

وجدد الطرفان تعهدهما في دعم السلام والاستقرار العالميين، وتعزيز علاقات الشراكة الدفاعية.

وأعرب الجانبان عن امتنانهما جراء نمو العلاقات التجارية في الآونة الأخيرة، وعزمهما على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي في شتى المجالات.

وأشارا إلى امتلاكهما الإرادة المشتركة لدعم الأمن العام العالمي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، فضلا عن عرض الطاقة وإمداداتها وكفاءتها واستقلاليتها.

وبحث الجانبان أيضا التطورات السياسية الأخيرة بالمنطقة، وأهمية تعزيز العلاقات العبر أطلسية، وضرورة مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله.

وجدد الوفدان دعمهما الوثيق لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما بحثا سبل تعزيز التنسيق بين الدول الحلفاء في الناتو.

وعبر الجانب الأمريكي عن امتنانه جراء جهود الوساطة التركية في سبيل التوصل إلى اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب العالقة من الموانئ الأوكرانية.

وتناول الوفدان أيضا فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن التأكيد على أهمية تعزيز السلام في جنوب القوقاز.

وأعرب الجانبان عن امتنانهما إزاء استمرار التبادل الفعال والصادق لوجهات النظر، كما اتفقا على مواصلة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن على تشكيل الآلية الاستراتيجية المشتركة خلال اجتماعهما في العاصمة الإيطالية روما على هامش قمة العشرين.

وانعقد الاجتماع الأول في إطار الآلية المذكورة بالعاصمة التركية أنقرة في 4 أبريل/ نيسان، في حين انعقد الاجتماع الأول على مستوى وزيري خارجية البلدين في نيويورك بتاريخ 16 مايو/ أيار.