أول مسيرة بحرية تركية مسلحة تنضم إلى مناورات الناتو نهاية الشهر

أفادت وسائل إعلام محلية يوم الخميس أن المسيرة البحرية التركية المسلحة الأولى من نوعها، ستدخل تدريبات الناتو القادمة لتصبح أول منصة تركية تنضم إلى التدريبات العسكرية للتحالف.

وأنتجت المسيرة البحرية التركية المسلحة بالتعاون بين شركة "سفينة شيبيارد" وشركة الدفاع الرائدة "أسيلسان" محلياً في ولاية "يالوا" شمال غرب البلاد، بإشراف وقيادة رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وبهذه المسيرة، سيكون بإمكان تركيا القيام بمهام خاصة مثل الاستطلاع والمراقبة تحت الماء وعلى السطح والاستخبارات والحرب الإلكترونية واكتشاف الأهداف وتحديدها ودعم العمليات البرمائية في تدريبات الناتو، مثبتةً أنها تتمتع بالقدرات على العمل مع العناصر البحرية المأهولة.

ويبلغ طول المنصة حوالي 15 متراً، وتتمتع بقدرات هامة تتعلق بالحرب السطحية والحرب تحت الماء والحرب الإلكترونية والعمليات غير المتكافئة. ويمكن لها أن تجسد قدرات الزوارق الحربية كمنصة حربية بحرية بمرونة أكثر من الزوارق الحربية في بعض النقاط.

ويعد نظام الحرب الإلكترونية الموجود حالياً على المسيرة البحرية "مارلين" هو الأول في العالم، وهو أول نظام مسير يحمل أنظمة الحرب الإلكترونية بطريقة لا يمكن استخدامها على منصة مأهولة، الأمر الذي يعتبره الخبراء الميدانيون بمثابة تغيير للعبة ونهج مبتكر للغاية.

وبالنظر إلى القدرات الحربية البحرية الأخرى التي من المخطط أن تمتلكها السفينة المسيرة، من المأمول أن تغير السفينة مفاهيم ومبادئ الحرب البحرية في نجاح مماثل للذي حققته تركيا بمركباتها الجوية القتالية غير المأهولة.

علاوة على ذلك، يمكن أيضاً للمسيرة البحرية إطلاق مقذوفات بحر بحر أو بحر أرض من ذخيرة "كوزغون" التي طورتها تركيا أثناء التدريبات المزمع القيام بها، ليصار إلى اعتمادها بعد أن تجتاز هذه المقذوفات الاختبارات النهائية في الأشهر الستة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التابع لمجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا هو من طور مقذوفات "كوزغون" بنسختيها الجوية والبحرية.

يذكر أن ما يقرب من 100 مركبة غوص عائمة وطائرة بدون طيار تستعد للمشاركة في التدريبات المسماة "ديناميك ماسينجر 2022" والتي تتكون من جزأين، وستعقد في البرتغال بحلول نهاية سبتمبر/أيلول حيث سيتم في الجزء الأول منها إجراء دراسات تجريبية ومفاهيمية ذات أبعاد بحث وتطوير عالية باستخدام المركبات غير المأهولة.

كما سيختبر التدريب التغييرات التي سيحدثها الجيل الجديد من القدرات الحربية في مفهوم الحرب البحرية، مستفيداً من تجارب الدول الحليفة. إضافةً إلى تشكيل معايير حول كيفية قتال المنصات غير المأهولة بالسفن الحربية المأهولة من خلال هذه التدريبات، ما يجعل جميع المشاركين يتفقون على أن المعرفة المكتسبة هناك ستكون غايةً في الأهمية.