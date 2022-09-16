بوتين يؤكد أن تركيا من أكثر المسارات موثوقية في إمدادات الغاز الروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تركيا أصبحت أحد المسارات الأكثر موثوقية في إيصال إمدادات الغاز الروسي للعالم.

تصريحات بوتين جاءت خلال اجتماعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

وأكد بوتين أن روسيا وتركيا لديهما أنشطة مشتركة في العديد من المجالات.

وأضاف مخاطبا أردوغان: "قبل كل شيء أقدم لكم الشكر مرة أخرى على المساهمة في تنفيذ برنامج الغذاء (التابع للأمم المتحدة)، نأمل أن تذهب معظم الحبوب الأوكرانية إلى البلدان الأكثر فقرا، لكن هذا لم يتحقق بعد".

وأردف: "أصبحت تركيا أحد المسارات الأكثر موثوقية لإمدادات الغاز من روسيا، وخط السيل التركي يعمل بلا انقطاع".

وأعرب بوتين عن أمله في تشغيل أول وحدة من محطة "أق قويو" للطاقة النووية في تركيا خلال عام 2023.

وأوضح أنه على دراية بسياسة الرئيس أردوغان الهادفة إلى تحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بالاقتصاد التركي.

وتابع: "لا يمكننا تجاهل أن تركيا تتمتع بعلاقات اقتصادية جيدة للغاية ومتنامية بسرعة مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، وسنرحب بكل الوسائل بجهود تركيا داخل هذا الكيان".

وأشار إلى أن الاتفاق مع تركيا على تسديد 25 بالمئة من إمدادات الغاز بالعملة الروسية الروبل سيدخل قريبا حيز التنفيذ.

ولفت إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة، مضيفا "يمكننا اتخاذ خطوات حول بيع منتجات الشركات الروسية في الأسواق العالمية عبر تركيا".