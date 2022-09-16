بوتين يشكر أردوغان على دوره في توقيع اتفاقية اسطنبول للحبوب

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس رجب طيب أردوغان على دوره في تسهيل التوقيع على اتفاقية الحبوب الأوكرانية، وذلك في اجتماع ثنائي جمعهما في سمرقند بأوزبكستان اليوم الجمعة.

وعقد الاجتماع المغلق على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

ومع ذلك، من المتوقع أن تتم مناقشة صفقة تصدير الحبوب التاريخية التي وقعتها الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا في يوليو.

وسبق لأردوغان أن قال إن تركيا تريد أيضًا التوسط لاستئناف شحنات الحبوب من روسيا مثل صادرات أوكرانيا بموجب الاتفاق.

وفي وقت سابق، حث بوتين الأمم المتحدة على الضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على صادرات الأسمدة الروسية إلى الدول النامية.

وقال بوتين إن روسيا مستعدة لنقل 300 ألف طن من الأسمدة إلى الدول النامية مجانا بمجرد تهيئة الظروف اللازمة.

حضر أردوغان قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون كضيف خاص فهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها تركيا على المستوى الرئاسي منذ أن حصلت على وضع شريك الحوار في المنظمة في عام 2012.

وعلى هامش القمة، عقد أردوغان في وقت سابق اجتماعات مغلقة مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس المنغولي أوخناجين خورلسوخ ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

تأسست المنظمة المكونة من ثمانية أعضاء في عام 2001 وتهدف إلى تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.