تركيا تعلن مغادرة 5 سفن حبوب جديدة للموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، دون إعطاء تفاصيل حول وجهاتها.

وأفادت الوزارة في بيان، أن 5 سفن غادرت موانئ أوكرانيا صباح الجمعة تنفيذا لاتفاق إسطنبول.

وأكدت أن شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية يسير وفق الخطة.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.