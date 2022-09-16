وزارة الخارجية التركية تدعو اليونان للتوقف عن تحريف التاريخ

دعت تركيا اليونان إلى التحلي بالحكمة والتوقف عن تأجيج الكراهية عبر تحريف الحقائق التاريخية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الجمعة، حول الاتهامات اليونانية الباطلة ضد تركيا.

ولفتت الخارجية إلى تنظيم السلطات اليونانية أنشطة تحت مسمى "كارثة آسيا الصغرى" والادلاء بتصريحات بعيدة عن الواقع ومنافية للعقل، بهدف حرف الأنظار عن الهزيمة التي مني بها الجيش اليوناني قبل قرن إبان احتلاله للأناضول والجرائم الهمجية التي ارتكبها ضد الإنسانية.

وأشارت إلى محاولة اليونان توجيه الرأي العام المحلي لديها وتضليل المجتمع الدولي عبر الأكاذيب وتحريف الأحداث التاريخية.

ولفتت إلى إقرار اليونان بارتكابها جرائم ضد الإنسانية، والزامها بدفع تعويضات، من خلال المادة الـ 59 في معاهدة لوزان، والتي جاء فيها "تقر اليونان بالتزامها بإصلاح الأضرار الناجمة عن أفعال الجيش اليوناني أو الإدارة اليونانية في الأناضول، بما يتعارض مع قوانين الحرب"، وذلك على خلفية المجازر الجماعية بحق المدنيين في الأناضول والدمار الذي تسببت به.

وأشارت الخارجية إلى أن اليونان التي لم تستخلص العبرة من التاريخ بأي شكل، تواصل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أمام مرأى العالم في يومنا عبر ترك المهاجرين المستضعفين وبينهم نساء وأطفال للموت (في بحر إيجه).

وأكدت الخارجية أن تركيا ستواصل تذكير اليونان بلطخات العار في تاريخها وتلك المتعلقة بالوقت الحاضر، وشرح الحقائق للمجتمع الدولي.

وأضافت " ندعو اليونان مجددا إلى التحلي بالحكمة والتخلي عن تأجيج الكراهية عبر تحريف الحقائق".