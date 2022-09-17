البحرية التركية تستلم أكبر سفينة حربية برمائية محلية نهاية 2022

قال رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير إن القوات البحرية تستعد لاستلام سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض "تي جي غي أناضولو - TCG Anadolu"، نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنها ستضفي قوة إلى قوة حلف "الناتو".

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها دمير، السبت، في ترسانة طوزلا بمدينة إسطنبول، حيث تتواصل فيها أعمال تصنيع سفينة "تي جي غي أناضولو".

وقال دمير: "تي جي غي أناضولو ستكون أكبر سفينة حربية في تركيا، وهناك 12 دولة فقط في العالم لديها سفن بهذا الحجم".

وأكد أن السفينة الهجومية ستعزز قوة البحرية التركية وأنها ستصبح جزءاً من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وستضفي قوة لقوته.

وبيّن أن السفينة المحلية ستدخل الخدمة لدى البحرية التركية، بحلول أواخر 2022، موضحاً أن طولها 231 متراً وعرضها 32 متراً، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.

وأشار إلى استمرار الجهود مع شركة "بايكار" لتحويل "تي جي غي أناضولو" في المرحلة التالية إلى سفينة عليها مدراج يهبط عليها وتقلع منها مسيرات مسلحة، لتكون الأولى في العالم.