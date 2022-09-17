الرئيس التركي: ذكرى مندريس ورفاقه حية في قلوبنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ذكرى رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس ورفاقه لا تزال حية في قلوب الشعب رغم مرور 61 عاما على إعدامهم من قبل الانقلابيين.

جاء ذلك في رسالة للرئيس أردوغان، تليت خلال فعالية نظمتها ولاية إسطنبول، السبت، في المقبرة التذكارية بمنطقة طوب قابي في إسطنبول، بمناسبة الذكرى الـ 61 لإعدام كل من مندريس، ووزير الخارجية الأسبق فاتح روشتو زورلو، ووزير المالية الأسبق حسن بولاتكان.

وترحم أردوغان على مندريس ورفاقه الذين أعدموا، دون وجه حق، يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول 1961، بعد انقلاب 27 مايو/أيار 1960 "الذي يعد من الأيام المظلمة في تاريخ الجمهورية والديمقراطية".

وشدد على أن ذكرى مندريس ورفاقه لاتزال حية في قلوب الشعب التركي، "بينما باتت أسماء الانقلابيين وداعميهم طي النسيان كليا، أو يتم استذكارهم بمشاعر الغضب، كما يستحقون".

والي إسطنبول: الشعب التركي استمر في محبة مندريس

وبدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، من قبل مفتي إسطنبول، صافي أرباغوش.

وفي كلمة له، قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، إن الذين أعدموا مندريس اعتقدوا أن بوسعهم هدم جسر المحبة بينه وبين شعبه، لكنهم فشلوا في ذلك.

وأوضح أن الشعب التركي استمر في محبة مندريس وإحياء ذكراه في أعماق قلوبهم، من خلال تسمية العديد من أبناء الشعب باسمه.

من جانبه، لفت نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر إيلري، إلى أن الطريق الذي شقه مندريس، وصل مستوى متقدماً للغاية في يومنا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أنه تم هدم الوصاية على إرادة الشعب في تركيا، ولم تعد تداس الإرادة الشعبية فيها بالأقدام.

وفي 27 مايو/ أيار 1960، شهدت تركيا انقلابا عسكريا على حكومة عدنان مندريس، نفذه جنرالات وضباط وضعوا أياديهم على السلطة في البلاد آنذاك، وقاموا بإعدام مندريس رفقة بعض الوزراء بعد نحو 16 شهراً من الانقلاب.