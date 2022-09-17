الرئيس التركي يدعو أرمينيا للتخلي عن استفزازاتها ضد أذربيجان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أرمينيا إلى التخلي عن استفزازاتها ضد أذربيجان، وأن تركز على السلام والتعاون وتتصرف وفق التزاماتها.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين في ختام مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها مدينة سمرقند الأوزبكية يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأكد أردوغان أن ما تصبو إليه تركيا يتمثل بنجاح عملية التطبيع القائمة في منطقة القوقاز، وإرساء السلام والاستقرار الإقليميين بشكل دائم.

وأشار إلى أن أذربيجان أعلنت سابقاً إتمام عملياتها المضادة للاستفزازات الأرمينية على حدودها.

وأوضح أنه وفق المعلومات التي نقلها له نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، فإن الأشقاء الأذربيجانيين عززوا مواقعهم وهم في وضع آمن.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الوزارة اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في الطرفين.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، "ارتفاع عدد شهداء الجيش إلى 79 جندياً في الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا".

فيما أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مقتل 135 جندياً على الأقل من قوات بلاده في الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع أذربيجان.