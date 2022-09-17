تركيا تتفوق على الدول الأوروبية الكبرى بأعداد مساكن الطلاب وسعتها

تتفوق تركيا بما يقرب من 850.000 سرير في المساكن الطلابية المنتشرة في عموم البلاد، على كثير من الدول الأوروبية الكبرى مثل إسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا.

وعززت تركيا التي تجاوزت دولاً أوروبية كبرى إمكانيات مساكن الطلاب لديها بأكثر من 4 أضعاف في العشرين عاماً الماضية، وفقاً للإحصاءات الرسمية.

وزاد عدد الأسرة في مهاجع الطلاب التي تديرها وزارة الشباب والرياضة، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، بمقدار 4.6 أضعاف ليرتفع من 182 ألفاً عام 2002 إلى أكثر من 850 ألفاً عام 2022.

وبإضافة مهاجع جديدة كل عام تقريباً زادت القدرة الاستيعابية خلال العقدين الماضيين إذ لم يكن هناك سوى 190 مسكناً طلابياً تديره الدولة قبل 20 عاماً، بينما زاد هذا العدد اليوم بأكثر من 4 مرات إلى 800 مهجع.

وفي أحدث خطوة في هذا الصدد، افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان 105 منشآت جديدة في جميع أنحاء البلاد في برنامج في أنقرة يوم الأربعاء.

وعلى عكس المهاجع القديمة، أصبحت المرافق المبنية حديثاً مراكز معيشة للطلاب تولي الكثير من الاهتمام لراحتهم. وإلى جانب الإقامة، توفر معظم المساكن الطلابية الحديثة ملاعب رياضية ومكتبات وحماية أمنية وتنظيف وخدمات إنترنت مجانية.

مهاجع الطلاب التركية الأعلى من نوعها في أوروبا

تحولت تركيا مؤخراً إلى علامةٍ رائدة لمهاجع الطلاب في أوروبا، بسعة تقارب من 850.000 سرير في المساكن الطلابية المنتشرة في كل أنحاء البلاد.

ولم تستطع الدول الأوروبية حتى الاقتراب من تركيا في هذا المجال، حيث تفوق القدرة الإجمالية لتركيا بما لا يحتمل المقارنة قدرة إسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا مجتمعة.

وفي حين أن الدول الأوروبية لا يمكنها تلبية سوى حوالي 6% إلى 15% من متطلبات السكن الطلابي بشكل عام، فإن الرقم تجاوز 90% في تركيا العام الماضي.

وبالرغم من زيادة الطلب على المهاجع هذا العام، فقد تم تحطيم معدل تسجيل قياسي بلغ 80% في المرحلة الأولى، وهو أعلى معدل في تاريخ الجمهورية.

وبالإضافة إلى ذلك، قُبل جميع الطلاب الذين تقدموا بطلبات للسكن في 41 مركزاً تعليمياً في إسطنبول في مهاجع الطلاب، بينما من المتوقع أن تزداد المعدلات في مدن أخرى بمجرد اكتمال المراحل الأخرى أيضاً.

المزيد من القروض والمنح الدراسية

إلى جانب زيادة قدرات السكن الجامعي، قامت الحكومة أيضاً بتبسيط وزيادة فرص القروض والمنح الدراسية بشكل كبير لطلاب الجامعات في السنوات العشرين الماضية.

ففي عام 2002، حصل 451.000 طالب فقط على منح وقروض من الدولة في حين زاد هذا الرقم بأكثر من 3 مرات بحلول عام 2022 إلى 1.38 مليون، بما في ذلك 503.000 منحة دراسية و 880 ألف قرض.

وفي حديثه عن تزايد فرص المنح الدراسية والقروض المقدمة للطلاب في السنوات العشرين الماضية، قال الرئيس أردوغان: "اليوم، نقدم قروضاً أو منحاً دراسية لكل طالب يتقدم بطلب تقريباً. كما قمنا سنوياً بزيادة عدد المنح أو القروض ومقدارها، بعد أن كان المبلغ 45 ليرة تركية فقط في 2002".

وأضاف: "حاليا، يحصل طلاب المرحلة الجامعية الأولى على 850 ليرة تركية، بينما يحصل طلاب الدراسات العليا على 1700 ليرة تركية. ويحصل طلاب الدكتوراه على 2.550 ليرة تركية".

وأوضح الرئيس أن الحكومة زادت مدفوعات الطعام الشهرية الفردية للشباب في المهاجع من 11 ليرة تركية عام 2002 إلى 750 ليرة تركية حالياً.

كما زفّ أردوغان بشرى سارة للطلبة بأنهم سيعيدون النظر في القرض والمنح الدراسية ومدفوعات الطعام في بداية العام المقبل ليناسب الاحتياجات الحالية بشكل أفضل معلناً أنه لن يتم زيادة رسوم السكن الطلابي للعام الدراسي 2022-23 والتي تتراوح بين 250 ليرة تركية و 450 ليرة تركية شهرياً.