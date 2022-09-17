تركيا تدعو لحل المشاكل بين قرغيزيا وطاجيكستان بالحوار

أعربت وزارة الخارجية التركية عن أملها في حل المشاكل بين قرغيزيا وطاجيكستان بالحوار الدبلوماسي.

وأبدت الوزارة، في بيان، الجمعة، قلقها من التطورات الأخيرة على الحدود بين قرغيزيا وطاجيكستان.

وقالت: "نأمل إنهاء التوتر بين البلدين الصديقين والشقيقين بشكل سريع دون تصعيد، وحل المشاكل سلميا عبر الحوار".

واندلعت صباح الجمعة اشتباكات بين حرسي الحدود الطاجيكي والقرغيزي أسفرت عن إصابة 31 شخصا.

وتمتد الحدود بين طاجيكستان وقرغيزيا لحوالي ألف كيلومتر، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقيت عشرات المناطق الحدودية محل نزاع بين البلدين.

وفي 21 مايو/ أيار 2021، أعلنت قرغيزيا إغلاق كافة المعابر الجمركية مع طاجيكستان إلى حين حل مشكلة الحدود.