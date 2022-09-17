تركيا تدين تمديد واشنطن رفع حظر الأسلحة عن قبرص الرومية للعام 2023

أدانت تركيا بشدة تمديد واشنطن نطاق قرارها المتخذ في سبتمبر/أيلول 2020 حول رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص الرومية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، السبت، حول رفع الولايات المتحدة حظر الأسلحة عن قبرص الرومية، لمدة عام، للسنة المالية 2023.

وأكدت الخارجية تأييدها التام لرد فعل سلطات جمهورية شمال قبرص التركية تجاه القرار.

ولفتت إلى أن القرار الأمريكي يتعارض مع مبدأ المساواة بين الطرفين في الجزيرة، ويزيد من تعنت الطرف الرومي ويؤثر سلبا على جهود حل القضية القبرصية.

كما لفتت إلى أن القرار من شأنه التسبب بسباق تسلح في الجزيرة وإلحاق الضرر بالسلام والاستقرار شرقي المتوسط.

ودعت وزارة الخارجية التركية الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها وانتهاج سياسة متوازنة حيال الطرفين في الجزيرة.

وأكدت أن تركيا بصفتها دولة ضامنة ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار مسؤولياتها التاريخية والقانونية للحفاظ على وجود القبارصة الأتراك وضمان أمنهم.