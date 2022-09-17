تركيا تصدر كتابا عن طروحات الرئيس أردوغان حول إصلاح منظمة الأمم المتحدة

أصدرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية كتاباً يتضمن طروحات الرئيس أردوغان حول إصلاح منظمة الأمم المتحدة.

وحمل الكتاب عنوان "إصلاح الأمم المتحدة: مقاربة جديدة للتعاون الدولي" وصدر باللغتين التركية والإنكليزية.

وتم اصدار الكتاب في إطار الزيارة الحالية للرئيس التركي للولايات المتحدة، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفت الرئيس أردوغان في مقدمة الكتاب، الى ضرورة إيجاد حلول لمشاكل العالم عبر التعاون وبمقاربات عادلة وواقعية.

وجدد أردوغان انتقاده لاستخدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) بما يخدم مصالحها وأولوياتها.

وشدد على "ضرورة قيام الأمم المتحدة بتطبيق نظام يكون فيه المحق قويا وليس القوي محقا".

ولفت الرئيس إلى قيادة تركيا الجهود الرامية لإنشاء نظام عالمي أكثر عدلا.

وأشار إلى مساعي تركيا الحثيثة في سبيل انهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه أن تركيا أظهرت نجاحا دبلوماسيا كبيرا مؤخرا، عبر دورها في التوصل إلى اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية، التي من شأنها حل أزمة غذاء عالمية.

وشدد على أن تركيا ستواصل مساعيها الحثيثة بكل تصميم من أجل تنفيذ الاصلاحات اللازمة في الأمم المتحدة، وتلبية حاجة العالم بأسره إلى العدالة.